La sorprendente vida nocturna de una sonámbula: despertarse en un pasillo de hotel sin saber cómo llegó

En Y ahora, Sonsoles, Isa Caro explica que desde los 18 años sufre sonambulismo y acumula anécdotas que rozan lo insólito, como caminar dormida por el hotel sin memoria alguna al despertar.

Sus episodios, afirma, están vinculados al estrés y al agotamiento y, aunque no existe cura definitiva, en ocasiones se intenta aliviar con valeriana o melatonina.