Y AHORA SONSOLES
La sorprendente vida nocturna de una sonámbula: despertarse en un pasillo de hotel sin saber cómo llegó
Una mujer relata en primera persona sus experiencias reales con el sonambulismo, que incluyen episodios inesperados como despertar en un pasillo de hotel sin recordar cómo llegó allí y otras conductas automáticas.
En Y ahora, Sonsoles, Isa Caro explica que desde los 18 años sufre sonambulismo y acumula anécdotas que rozan lo insólito, como caminar dormida por el hotel sin memoria alguna al despertar.
Sus episodios, afirma, están vinculados al estrés y al agotamiento y, aunque no existe cura definitiva, en ocasiones se intenta aliviar con valeriana o melatonina.