Soraya Arnelas emociona en Pasapalabra con ‘You will shine’, adelanto de su nuevo disco ‘Ilumina’

Soraya Arnelas puso el broche de oro a su paso por Pasapalabra interpretando a capela ‘You will shine’, el avance de su próximo disco ‘Ilumina’. La cantante deslumbró al público y a Roberto Leal con su voz en directo, adelantando que el álbum verá la luz en febrero.

Durante la grabación, Soraya reveló que el disco incluirá doce temas de música electrónica pensados para “mover las energías y no solo los pies”. Además, anunció que lanzará una canción nueva cada 21 días y animó a sus seguidores a estar atentos a sus redes para no perderse ninguna sorpresa.