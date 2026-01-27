Publicidad
Y ahora Sonsoles
“Son muertes absurdas”: cómo evitar los atragantamientos tras cuatro casos mortales en un mes
Los atragantamientos han provocado cuatro muertes recientes en España. Expertos explican las claves para actuar a tiempo y prevenir este tipo de accidentes comunes pero letales.
Cuatro personas han muerto en solo un mes en distintos puntos del país por atragantamiento. En Y ahora Sonsoles se ha analizado este alarmante repunte con la participación de expertos médicos.
La maniobra de Heimlich, actuar en menos de tres minutos y conocer cómo reaccionar ante estos episodios son claves para salvar vidas. La formación ciudadana puede marcar la diferencia.