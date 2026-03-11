Sinan se quita la máscara y aterroriza a Seyran con una amenaza

El matrimonio entre Seyran y Sinan se quiebra cuando él, dominado por los celos hacia Ferit, confronta a su esposa de forma agresiva y la amenaza directamente, elevando la tensión dramática del episodio.

La escena refleja un giro oscuro en la trama, mostrando a Sinan como un personaje que no solo lucha con sus inseguridades, sino que también recurre al miedo como herramienta de control, eclipsando la ilusión del amor que unió a la pareja.