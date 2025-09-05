Shaila Dúrcal resuelve el ¿Dónde Están? con brillantez gracias a la letra de ‘Quédate conmigo’

El equipo naranja ha elegido ‘Quédate conmigo’ como opción del ¿Dónde Están?, prueba de Pasapalabra que esta vez ha hecho un guiño a Eurovisión. Aunque el panel se resistía, Shaila Dúrcal ha logrado hilar los números en el momento decisivo.

Su intervención ha sido determinante para completar el reto justo antes de que se agotara el tiempo. El equipo ha celebrado el pleno tras una prueba llena de obstáculos.