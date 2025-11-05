Seyran rompe con Ferit con una cruel mentira para salvar a Orhan

Ferit ha acudido desesperado a la casa de Seyran para convencerla de empezar una nueva vida lejos de todo. Su amor sigue intacto, pero la joven guarda un doloroso secreto que la obliga a rechazarlo. Bajo la amenaza de Ökkes, sabe que cualquier paso en falso puede costarle la vida a Orhan en prisión.

Con el corazón roto, Seyran decide mentir y pronuncia las palabras que destruyen a Ferit: “Ya no te quiero”. Él se niega a creerlo, sin imaginar que ella está renunciando a su futuro juntos para salvar a su familia de una tragedia mayor.