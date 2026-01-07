Publicidad
Una nueva vida
Seyran recibe un diagnóstico devastador
Tras confirmar que padece una enfermedad grave y de pronóstico incierto, Seyran sale del hospital impactada, solo para encontrarse con Tarik, el hombre que casi mató a Ferit en el pasado, dando un giro de tensión a su ya complicada situación.
El encuentro inesperado no solo reaviva un antagonismo histórico entre los personajes, sino que deja en el aire qué intenciones tiene Tarik ahora que sabe de la enfermedad de Seyran.