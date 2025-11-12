Publicidad
Una nueva vida
Seyran entrega su libertad por amor: el cruel sacrificio que esconde la salida de Orhan
La felicidad de los Korhan se ve empañada por una dura verdad. Orhan recupera su libertad, pero Seyran paga un alto precio para salvar su vida.
La familia Korhan celebra unida la inesperada liberación de Orhan, sin imaginar el oscuro pacto que lo ha hecho posible. Ökkes, movido por su odio, le ofrece salir de prisión a cambio de traicionar a su padre. Sin escapatoria, Orhan acepta el trato que marcará su destino.
Mientras Ferit comparte la buena noticia con Seyran, ella vive su peor tormento. Acorralada por la amenaza de Ökkes, acepta casarse con Akin para salvar a Orhan. Su sacrificio, sellado en una humillante pedida de mano, la condena a perder su libertad por amor.