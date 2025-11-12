Seyran entrega su libertad por amor: el cruel sacrificio que esconde la salida de Orhan

La familia Korhan celebra unida la inesperada liberación de Orhan, sin imaginar el oscuro pacto que lo ha hecho posible. Ökkes, movido por su odio, le ofrece salir de prisión a cambio de traicionar a su padre. Sin escapatoria, Orhan acepta el trato que marcará su destino.

Mientras Ferit comparte la buena noticia con Seyran, ella vive su peor tormento. Acorralada por la amenaza de Ökkes, acepta casarse con Akin para salvar a Orhan. Su sacrificio, sellado en una humillante pedida de mano, la condena a perder su libertad por amor.