Sergio Dalma y su gran desafío tras 'Bailar Pegados': “Temía quedarme atrapado en una sola canción”

Sergio Dalma, con 36 años de trayectoria, ha vivido una carrera marcada por el romanticismo y la cercanía con el público. Su éxito internacional con 'Bailar Pegados' lo situó en el mapa musical español e italiano, pero también le generó inseguridad. “Me daba miedo que la gente no me dejara salir de esa canción”, confiesa.

El artista explica que tras aquel fenómeno recibió propuestas para repetir la fórmula, pero prefirió reinventarse. “Yo siempre decía que teníamos que seguir creciendo”, recuerda. Ahora, con ‘Ritorno a Via’, rinde homenaje al público italiano que también lo ha acompañado durante décadas.