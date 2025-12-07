Seren prepara su venganza y promete sacudir los próximos capítulos

En los avances de Renacer, Seren regresa con un objetivo claro: vengarse. Su determinación amenaza con cambiar el destino de quienes la rodean y abrir nuevas heridas en la trama.

Los próximos capítulos prometen emociones intensas y decisiones que nadie esperaba. ¿Hasta dónde llegará Seren para cumplir su propósito? El suspense está asegurado en esta nueva etapa.