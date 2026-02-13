Samantha Vallejo-Nágera y Nueva York: así se abrió camino en Estados Unidos antes de triunfar en televisión

Durante la entrevista con Pablo Motos, Samantha Vallejo-Nágera explicó cómo decidió dejar el paisajismo para dedicarse a la cocina y marcharse a Nueva York. Allí empezó preparando paellas, aprendiendo sobre la marcha y enfrentándose a las dificultades de abrirse paso en Estados Unidos.

Ahora, tras más de una década como jurado de MasterChef, afronta una nueva etapa profesional. En el programa habló de sus próximos proyectos y de su intención de seguir vinculada a la gastronomía y a la televisión.