Salva Reina sorprende en Pasapalabra al imponerse a Candela Cruz en La Pista

Candela Cruz debutó en Pasapalabra dejando grandes sensaciones. La actriz comenzó fuerte en Una de Cuatro, sorprendiendo con una destacada actuación que demostró su rapidez y acierto en el concurso.

En La Pista, Candela se midió a Salva Reina con una canción de 1966. Aunque fue más veloz con el pulsador, no consiguió acertar. El actor aprovechó el rebote y sumó segundos para su equipo celebrando su primer acierto en la prueba.