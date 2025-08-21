Publicidad
PASAPALABRA
Salva Reina sorprende en Pasapalabra al imponerse a Candela Cruz en La Pista
El actor logra por primera vez adivinar la canción en La Pista frente a una debutante Candela Cruz que impresionó en su estreno.
Candela Cruz debutó en Pasapalabra dejando grandes sensaciones. La actriz comenzó fuerte en Una de Cuatro, sorprendiendo con una destacada actuación que demostró su rapidez y acierto en el concurso.
En La Pista, Candela se midió a Salva Reina con una canción de 1966. Aunque fue más veloz con el pulsador, no consiguió acertar. El actor aprovechó el rebote y sumó segundos para su equipo celebrando su primer acierto en la prueba.