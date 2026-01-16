Publicidad
Pasapalabra
Rosa vence a Manu en un Rosco estratégico y mantiene su racha en Pasapalabra
La concursante gallega ha optado por el silencio hasta el último momento, aprovechando el fallo de su rival para firmar una nueva victoria en el programa.
El duelo en El Rosco comenzó igualado, con Manu por delante tras la primera vuelta. Rosa, con cuatro segundos más, decidió esperar y mantener la tensión durante varios minutos.
Cuando Manu arriesgó y falló en sus últimos segundos, Rosa aprovechó para completar su jugada sin errores. Con esta estrategia, amplía su racha en Pasapalabra y sigue imbatible en lo que va de año.