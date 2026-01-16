Rosa vence a Manu en un Rosco estratégico y mantiene su racha en Pasapalabra

El duelo en El Rosco comenzó igualado, con Manu por delante tras la primera vuelta. Rosa, con cuatro segundos más, decidió esperar y mantener la tensión durante varios minutos.

Cuando Manu arriesgó y falló en sus últimos segundos, Rosa aprovechó para completar su jugada sin errores. Con esta estrategia, amplía su racha en Pasapalabra y sigue imbatible en lo que va de año.