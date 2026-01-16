Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Rosa, más estratega que nunca en El Rosco: silencio hasta que Manu arriesga y falla

La concursante coruñesa sigue sin perder en lo que va de año, esta vez escondiendo sus cartas y dejando que su rival afrontara esa incertidumbre.

Pasapalabra

Rosa vence a Manu en un Rosco estratégico y mantiene su racha en Pasapalabra

La concursante gallega ha optado por el silencio hasta el último momento, aprovechando el fallo de su rival para firmar una nueva victoria en el programa.

Alberto Mendo
Publicado:

El duelo en El Rosco comenzó igualado, con Manu por delante tras la primera vuelta. Rosa, con cuatro segundos más, decidió esperar y mantener la tensión durante varios minutos.

Cuando Manu arriesgó y falló en sus últimos segundos, Rosa aprovechó para completar su jugada sin errores. Con esta estrategia, amplía su racha en Pasapalabra y sigue imbatible en lo que va de año.

Antena 3» Vídeos