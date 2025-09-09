Rosa se suma al fenómeno TikTok con su versión de baile de ‘Despechá’ en Pasapalabra

Durante La Pista de Pasapalabra, Rosa ha reconocido ‘Despechá’ de Rosalía ya con el primer fragmento. La concursante ha cantado el tema y ha acompañado la música con movimientos de cabeza y hombros.

Roberto Leal ha destacado el guiño al trending de TikTok, donde miles de usuarios bailan... más o menos como ella. “Muy guay”, ha comentado el presentador tras ver su espontánea reacción.