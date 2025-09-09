Publicidad
Pasapalabra
Rosa se suma al fenómeno TikTok con su versión de baile de ‘Despechá’ en Pasapalabra
La concursante acierta la canción de Rosalía al instante y sorprende con un divertido baile desde la silla, siguiendo el ritmo del trending viral en redes sociales.
Durante La Pista de Pasapalabra, Rosa ha reconocido ‘Despechá’ de Rosalía ya con el primer fragmento. La concursante ha cantado el tema y ha acompañado la música con movimientos de cabeza y hombros.
Roberto Leal ha destacado el guiño al trending de TikTok, donde miles de usuarios bailan... más o menos como ella. “Muy guay”, ha comentado el presentador tras ver su espontánea reacción.