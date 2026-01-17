Antena3
Rosa, ante una de sus mejores rachas en La Pista: tercera victoria y al borde de otro pleno

Rosa sigue imparable en La Pista y se queda a un suspiro de otro pleno

La concursante vive una de sus mejores semanas en Pasapalabra, sumando un nuevo triunfo en la prueba musical.

Rosa continúa en un momento brillante en La Pista de Pasapalabra. Tras el éxito del día anterior con Beyoncé, volvió a reconocer la canción casi desde el primer fragmento, igual que gran parte del plató y los invitados.

Aunque su primera intuición fue errónea, logró encontrar la palabra clave gracias al verso leído por Roberto Leal y se llevó la victoria. El presentador explicó después que la concursante se quedó muy cerca del título completo, 'Lady'.

