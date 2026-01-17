Rosa sigue imparable en La Pista y se queda a un suspiro de otro pleno

Rosa continúa en un momento brillante en La Pista de Pasapalabra. Tras el éxito del día anterior con Beyoncé, volvió a reconocer la canción casi desde el primer fragmento, igual que gran parte del plató y los invitados.

Aunque su primera intuición fue errónea, logró encontrar la palabra clave gracias al verso leído por Roberto Leal y se llevó la victoria. El presentador explicó después que la concursante se quedó muy cerca del título completo, 'Lady'.