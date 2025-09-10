Publicidad
Pasapalabra
Rosa reconoce ‘La felicidad’ y devuelve el buen humor a Roberto Leal en Pasapalabra
La concursante gallega acierta una canción de 1967 tras varios intentos fallidos y logra arrancar una sonrisa al presentador, que había mostrado su frustración en La Pista.
La canción ‘La felicidad’ ha puesto a prueba a Rosa y Manu en La Pista de Pasapalabra. Tras varios intentos fallidos, Roberto Leal ha mostrado su desesperación: “Me están quitando la vida”.
Finalmente, Rosa ha acertado el título en la parte final de la prueba y ha conseguido los dos segundos en juego, devolviendo el entusiasmo al presentador con su respuesta.