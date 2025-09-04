Antena 3 LogoAntena3
Rosa entra en el club de los 200 programas y marca un hito femenino en Pasapalabra

Pasapalabra

La concursante ha alcanzado el bicentenarios en Pasapalabra, convirtiéndose en la primera mujer en lograrlo y en un referente para futuras participantes del concurso.

Alberto Mendo
Rosa ha superado una nueva Silla Azul y ha alcanzado los 200 programas en Pasapalabra. Roberto Leal ha destacado el valor del récord, más allá de la cifra, por su impacto simbólico.

La concursante ha expresado su emoción con palabras como “inverosímil” y ha confiado en que muchas mujeres seguirán su camino. Manu también ha reconocido el esfuerzo que hay detrás del logro.

