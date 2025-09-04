Rosa entra en el club de los 200 programas y marca un hito femenino en Pasapalabra

Rosa ha superado una nueva Silla Azul y ha alcanzado los 200 programas en Pasapalabra. Roberto Leal ha destacado el valor del récord, más allá de la cifra, por su impacto simbólico.

La concursante ha expresado su emoción con palabras como “inverosímil” y ha confiado en que muchas mujeres seguirán su camino. Manu también ha reconocido el esfuerzo que hay detrás del logro.