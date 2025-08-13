Publicidad
Pasapalabra
Rosa brilla con once aciertos seguidos en El Rosco y obliga a Manu a dar lo mejor de sí
La concursante protagonizó un inicio fulgurante en El Rosco al encadenar once respuestas correctas. Manu, lejos de rendirse, logró igualar el nivel y mantener la tensión hasta el final.
Rosa comenzó El Rosco con seguridad y velocidad, logrando once aciertos consecutivos que sorprendieron incluso a Roberto Leal. Su arranque sólido la convirtió en la protagonista de la primera mitad de la prueba.
Manu, que partía con más segundos acumulados, supo mantenerse firme y no dejarse superar. Ambos ofrecieron un duelo igualado en Pasapalabra que mantuvo el interés hasta el último segundo.