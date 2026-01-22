Roberto Leal y Mercedes ven cómo una cena única se convierte en pesadilla por una tormenta

Mercedes logra que Roberto Leal acepte una cena tras su victoria en un juego de golf, con la sorpresa de una mesa y cocina elevadas por una grúa para disfrutar de vistas únicas en Marrakech.

Lo que se presentaba como una cita especial se transforma en un momento angustioso cuando una tormenta eléctrica sorprende a ambos, obligándoles a enfrentarse a condiciones extremas en pleno cielo. Roberto reconoce la mala suerte acumulada durante la velada, que convierte una experiencia prometedora en una situación para olvidar.