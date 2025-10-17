Publicidad
Pasapalabra
Ricardo Gómez logra un pleno en ¿Dónde Están? y cierra su visita a Pasapalabra por todo lo alto
El actor ha completado el panel del equipo naranja con una jugada impecable, poniendo el broche a tres programas llenos de aciertos y momentos destacados.
Ricardo Gómez ha sorprendido con un pleno en ¿Dónde Están?, justo cuando Rosa parecía atascada en la prueba. Su intervención ha sido clave para sumar segundos.
Roberto Leal ha celebrado la jugada con entusiasmo: “¡Viene increíble!”. El actor ha cerrado así una visita a Pasapalabra marcada por su gran aportación al equipo naranja.