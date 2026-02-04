Publicidad
Revuelo y protesta en el último adiós a Fernando Esteso por la ausencia de autoridades
En el funeral de Fernando Esteso en Zaragoza, los asistentes expresaron su malestar por la falta de representación política, convirtiendo el entierro en un acto con gritos de indignación por el “zaragozano ilustre”.
El sepelio del actor zaragozano Fernando Esteso, fallecido a los 80 años por una insuficiencia respiratoria, se desarrolló en Zaragoza tras una despedida previa en Valencia. La ausencia de políticos en el funeral provocó exclamaciones de frustración entre los asistentes, que consideraron la situación una falta de reconocimiento institucional.
Los gritos de indignación destacaron el desacuerdo con lo que muchos percibieron como desinterés institucional, un contraste con la trayectoria del intérprete en la cultura española.