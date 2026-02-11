Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Refrescante batido de manzana, zanahoria y apio de Arguiñano, salud en un vaso
Karlos Arguiñano presenta un batido nutritivo con sabores vegetales y cítricos pensado para quienes buscan opciones saludables y sencillas, ideal como entrante ligero o bebida saciante en cualquier momento.
Karlos Arguiñano combina manzana Granny Smith, zanahoria y pencas de apio con zumo de naranja y un toque de miel para crear un batido vibrante y lleno de nutrientes. La receta sugiere ajustar la textura con agua con gas al gusto y opcionalmente colarlo para un acabado más suave.
Servido con bastoncitos de apio y hojas frescas, este batido destaca por su equilibrio entre dulzor natural y frescura, adecuado para comenzar una comida o como refresco revitalizante. La preparación propone triturar hasta obtener una mezcla fina, potenciando así los sabores originales de cada ingrediente.