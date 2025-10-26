Un reencuentro inesperado sacude la colonia y pone en jaque a Carmen

David, antiguo amor de Carmen, regresa a la colonia para trabajar en la reconstrucción de la sala de calderas. Su presencia no pasa desapercibida: Chema lo reconoce y corre a contárselo a su hermana.

Carmen no puede ocultar su alegría al verlo, mientras Tasio empieza a sospechar de sus largas jornadas con Jacinto. En Sueños de libertad, los sentimientos resurgen y los secretos amenazan con salir a la luz.