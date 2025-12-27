Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
La receta más reconfortante: crema de setas con tortitas de pollo y brócoli
Karlos Arguiñano propone una combinación deliciosa y saludable: crema de setas acompañada de tortitas de pollo y brócoli. Un plato ideal para sorprender en casa con sabor y equilibrio.
En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, la propuesta culinaria incluye una crema de setas cremosa y llena de aroma, perfecta para abrir el apetito. El chef destaca la importancia de usar ingredientes frescos para potenciar el sabor.
Como acompañamiento, las tortitas de pollo y brócoli aportan textura y proteínas, creando un plato completo y nutritivo. Una receta sencilla que demuestra cómo la cocina casera puede ser práctica y deliciosa.