La reacción de Rosa tras quedarse por primera vez a una letra del bote de Pasapalabra
La concursante ha compartido cómo vivió el momento en que rozó el premio de 2.128.000 euros, tras alcanzar por primera vez los 24 aciertos en El Rosco.
Rosa ha confesado que vivió con emoción su primer Rosco de 24 aciertos, logrado en su programa número 209. “Ha costado”, ha reconocido sobre este esperado hito en Pasapalabra.
Aunque falló en la última letra, la concursante se mostró satisfecha. “Tenía opciones pero no estaba segura”, explicó. “Sabe bien estar ahí cerquita”, añadió sobre su intento por el bote.