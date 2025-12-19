Rappel arremete contra la hija de Encarnita Polo y denuncia el sufrimiento de la artista en la residencia

Rappel ha vuelto a levantar polémica al cuestionar con dureza las decisiones de la hija de Encarnita Polo, fallecida en una residencia de Ávila tras ser estrangulada por otro interno. El vidente asegura que la artista no estaba bien en el centro y que él mismo recibía llamadas en las que le confesaba su angustia.

El vidente sostiene que tampoco fue informado de la misa funeral celebrada en Madrid, lo que interpreta como un intento de apartarlo del entorno de la cantante. Familiares y amigos, entre ellos José Manuel Parada, rindieron homenaje a la intérprete mientras continúa el debate sobre sus últimos meses de vida.