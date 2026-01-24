Ramón Arcusa avanza el próximo movimiento legal de Julio Iglesias tras el archivo judicial

Después de que la Fiscalía archive la denuncia contra Julio Iglesias, Ramón Arcusa ha aclarado que el cantante no piensa dar el asunto por cerrado. En Y ahora Sonsoles, el músico explicó que su amigo quiere actuar para proteger su reputación y responder públicamente a las acusaciones.

Arcusa aseguró que el archivo no implica que todo haya terminado y advirtió: “Ahora él se va a dedicar a poner demandas a quien considere”. Según explicó en Y ahora Sonsoles, Julio Iglesias quiere limpiar su imagen tras un proceso que, afirma, le ha causado un fuerte desgaste personal y mediático.