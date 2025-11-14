Rajoy confiesa en El Hormiguero el momento más duro de su mandato

Mariano Rajoy visitó El Hormiguero y, entre bromas y anécdotas, confesó cuál fue el día más difícil de su etapa al frente del Gobierno. Según explicó, la aplicación del artículo 155 tras la declaración unilateral de independencia de Cataluña fue el momento en que más sufrió, al esperar un respaldo político más amplio.

El expresidente también recordó la incertidumbre vivida cuando se temía que España tuviera que ser rescatada por la Unión Europea, en plena crisis económica, una situación que calificó como “muy complicada” para el país.