“Me quedan diez años por pagar”: el drama de Juan Ángel un año después de perder su casa por la DANA

Han pasado doce meses desde que la DANA arrasó Valencia y dejó cientos de familias sin techo. En Catarroja, Juan Ángel, de 51 años, vio cómo el agua y el barro lo destruían todo. “Nos sacaron con lo puesto y luego derrumbaron la casa”, recuerda.

Aunque recibió 130.000 euros del seguro, su situación no mejora: sigue pagando una hipoteca de una vivienda que ya no existe. Su familia vive acogida por amigos y familiares, sin ayudas suficientes para empezar de nuevo.