“Me quedan diez años por pagar”: el drama de Juan Ángel un año después de perder su casa por la DANA
Un año después de la DANA que devastó Valencia, muchos afectados siguen sin hogar. Juan Ángel perdió su casa en Catarroja y continúa pagando la hipoteca de una vivienda inexistente.
Han pasado doce meses desde que la DANA arrasó Valencia y dejó cientos de familias sin techo. En Catarroja, Juan Ángel, de 51 años, vio cómo el agua y el barro lo destruían todo. “Nos sacaron con lo puesto y luego derrumbaron la casa”, recuerda.
Aunque recibió 130.000 euros del seguro, su situación no mejora: sigue pagando una hipoteca de una vivienda que ya no existe. Su familia vive acogida por amigos y familiares, sin ayudas suficientes para empezar de nuevo.