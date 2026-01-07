Por qué pagarás más por un roscón “con nata” que uno con “sabor a nata”

Este año, el tradicional roscón de Reyes se encarece alrededor de un 7% por la subida de materias primas como huevos, leche y harina, lo que obliga a los consumidores a fijarse en el etiquetado para entender el valor real del producto. Un experto explica que “con nata” implica crema láctea, mientras que “sabor a nata” generalmente utiliza mezclas de grasas vegetales, algo que también influye en el precio que marcan las panaderías.

Si el etiquetado indica auténtica nata, el coste de producción es mayor, lo que se refleja en una factura más alta para el comprador; en cambio, las versiones con sabor a nata apuestan por alternativas más económicas que abaratan el precio final.