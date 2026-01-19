Qué comer para tener los dientes más limpios y aliento fresco sin productos químicos

Los alimentos crujientes como manzana, zanahoria o apio estimulan la saliva y arrastran restos y bacterias, contribuyendo a la limpieza oral más allá del cepillado tradicional. Lácteos como leche y queso aportan calcio y fósforo para fortalecer el esmalte, mientras que el agua favorece la producción salival.

Frutos secos como almendras y sésamo ayudan a eliminar placa al masticar. Para combatir el mal aliento, el yogur natural sin azúcar reduce bacterias causantes de olores y hierbas frescas como menta o perejil neutralizan los malos olores de forma inmediata.