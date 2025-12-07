Preocupación por el brote de peste porcina en España: riesgos y medidas clave

En Y ahora Sonsoles se ha analizado el brote de peste porcina que preocupa en España. Aunque no supone un riesgo directo para las personas, sí afecta gravemente a la industria ganadera.

Las autoridades han activado protocolos para frenar la propagación y evitar consecuencias mayores. La vigilancia y el control sanitario son esenciales para contener esta enfermedad que amenaza al sector porcino.