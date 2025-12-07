Publicidad
Y ahora Sonsoles
Preocupación por el brote de peste porcina en España: riesgos y medidas clave
Un brote de peste porcina en España genera inquietud sobre su impacto en la salud y la economía. Expertos explican cómo afecta y qué pasos se están tomando para controlarlo.
En Y ahora Sonsoles se ha analizado el brote de peste porcina que preocupa en España. Aunque no supone un riesgo directo para las personas, sí afecta gravemente a la industria ganadera.
Las autoridades han activado protocolos para frenar la propagación y evitar consecuencias mayores. La vigilancia y el control sanitario son esenciales para contener esta enfermedad que amenaza al sector porcino.