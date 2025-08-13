Publicidad
Pasapalabra
La pista engaña a Isabel Moreno y José Lamuño: fallan al confundir la canción con un éxito de Shakira
Los actores vivieron un momento de sorpresa absoluta en La Pista tras responder con total convicción que la canción era La Tortura. Roberto Leal les corrigió, dejándolos sin palabras.
En su segundo enfrentamiento en La Pista, Isabel Moreno y José Lamuño escucharon los primeros segundos del tema y no dudaron en señalar “La Tortura” como respuesta. Isabel incluso comenzó a cantarla con entusiasmo.
Roberto Leal les frenó en seco: no era la canción correcta. La sorpresa fue total y ambos se quedaron sin reacción. En su primer duelo ya fallaron con “Yo soy aquel” y este nuevo error volvió a generar risas y desconcierto en el plató de Pasapalabra.