La pista engaña a Isabel Moreno y José Lamuño: fallan al confundir la canción con un éxito de Shakira

En su segundo enfrentamiento en La Pista, Isabel Moreno y José Lamuño escucharon los primeros segundos del tema y no dudaron en señalar “La Tortura” como respuesta. Isabel incluso comenzó a cantarla con entusiasmo.

Roberto Leal les frenó en seco: no era la canción correcta. La sorpresa fue total y ambos se quedaron sin reacción. En su primer duelo ya fallaron con “Yo soy aquel” y este nuevo error volvió a generar risas y desconcierto en el plató de Pasapalabra.