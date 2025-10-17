Un Picasso desaparece sin rastro en su traslado a Granada

En Y ahora Sonsoles, el misterioso caso del Picasso extraviado sigue sin resolverse. La obra, Naturaleza muerta con guitarra, debía viajar desde la vivienda del propietario en Madrid hasta una exposición en Granada, pero nunca llegó a su destino. Las autoridades investigan si el cuadro fue sustraído antes incluso de subirlo a la furgoneta.

Joaquín Torres, experto en arte, sugiere que podría tratarse de un robo por encargo. “Este cuadro robado no vale absolutamente nada ahora”, afirma, destacando que la pieza ha perdido su valor al no poder venderse legalmente.