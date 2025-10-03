Publicidad
El Hormiguero
Petancas revoluciona El Hormiguero con su divertida versión de Conga dedicada a las tapas ante Gloria Estefan
La artista cubana disfrutó de una noche llena de humor en El Hormiguero, donde Petancas sorprendió con una ingeniosa adaptación de Conga mientras Pablo Motos improvisaba un experimento con el público.
Gloria Estefan vivió un momento inesperado en El Hormiguero cuando Petancas interpretó una versión de Conga con una letra muy peculiar, esta vez dedicada a las tapas. La cantante, entre risas, no dudó en aplaudir la creatividad de la hormiga.
Además, Pablo Motos puso a prueba al público del programa con un experimento improvisado: cantar el icónico tema de Estefan en directo. Aunque la letra no salió perfecta, el resultado arrancó risas y complicidad en el plató.