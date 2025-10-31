Publicidad
Pepita, con 106 años, revela su secreto para una vida larga y feliz
A sus 106 años, Pepita mantiene la vitalidad gracias al movimiento diario, el humor y su pasión por el baile, su fórmula para disfrutar de la vida sin dramas.
Con 106 años, Pepita sigue disfrutando de cada día como si fuera el primero. Su energía y optimismo son contagiosos. “Hay que tener una actitud buena”, afirma convencida, mientras explica que su rutina incluye moverse siempre y bailar siempre que puede.
Para Pepita, el humor es el ingrediente esencial de la felicidad. “Me río de la vida y eso me mantiene contenta”, asegura. Sin dramatizar y con alegría, demuestra que la edad no es un límite cuando se vive con ganas.