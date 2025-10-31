Pepita, con 106 años, revela su secreto para una vida larga y feliz

Con 106 años, Pepita sigue disfrutando de cada día como si fuera el primero. Su energía y optimismo son contagiosos. “Hay que tener una actitud buena”, afirma convencida, mientras explica que su rutina incluye moverse siempre y bailar siempre que puede.

Para Pepita, el humor es el ingrediente esencial de la felicidad. “Me río de la vida y eso me mantiene contenta”, asegura. Sin dramatizar y con alegría, demuestra que la edad no es un límite cuando se vive con ganas.