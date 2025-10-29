Pelin despierta del coma y descubre la doble tragedia que destroza su vida

El milagro de su recuperación se ha transformado en una pesadilla. Pelin abre los ojos y pregunta por su bebé, sin imaginar la cruel respuesta. Su madre, Zerrin, entre lágrimas, le confiesa que el niño murió al nacer, dejando a la joven completamente hundida.

Desesperada, Pelin exige ver a Ferit, pero un nuevo golpe la deja sin aliento. Zerrin, incapaz de seguir callando, le revela que el bebé no era de él. La noticia rompe a Pelin, que se hunde en una mezcla de dolor, culpa y desconcierto.