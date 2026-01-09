Publicidad
Y AHORA SONSOLES
El peligro oculto de los adelgazantes rápidos: perder kilos para acabar ganando el doble
Manuela contó en Y ahora Sonsoles cómo recurrió a métodos para perder peso de forma acelerada y terminó sufriendo un severo efecto rebote que le hizo recuperar más kilos de los que había perdido.
El testimonio de Manuela pone rostro a un problema frecuente: la pérdida rápida de peso sin cambios duraderos. Tras abandonar los adelgazantes, su cuerpo reaccionó recuperando el peso de forma progresiva y descontrolada.
Su experiencia sirve de advertencia sobre los riesgos de soluciones inmediatas. Expertos insisten en que, sin hábitos saludables y constancia, estos tratamientos pueden acabar agravando el problema inicial.