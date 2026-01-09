El peligro oculto de los adelgazantes rápidos: perder kilos para acabar ganando el doble

El testimonio de Manuela pone rostro a un problema frecuente: la pérdida rápida de peso sin cambios duraderos. Tras abandonar los adelgazantes, su cuerpo reaccionó recuperando el peso de forma progresiva y descontrolada.

Su experiencia sirve de advertencia sobre los riesgos de soluciones inmediatas. Expertos insisten en que, sin hábitos saludables y constancia, estos tratamientos pueden acabar agravando el problema inicial.