Publicidad
Y AHORA SONSOLES
Pastora Vega reclama más papeles para actrices mayores: "Todas sufrimos el edadismo"
La actriz ha puesto el foco en la falta de oportunidades para mujeres mayores de 50 en el audiovisual, destacando el teatro como el último espacio de visibilidad.
Pastora Vega ha defendido el valor del teatro como refugio profesional para las actrices mayores de 50 años. Asegura que, a diferencia del cine y la televisión, el escenario aún les brinda oportunidades.
Durante su visita al programa Y ahora Sonsoles, lamentó que muchas intérpretes desaparezcan de la pantalla con la edad. Vega destacó la necesidad de crear personajes reales para mujeres maduras.