Pastora Vega reclama más papeles para actrices mayores: "Todas sufrimos el edadismo"

Pastora Vega ha defendido el valor del teatro como refugio profesional para las actrices mayores de 50 años. Asegura que, a diferencia del cine y la televisión, el escenario aún les brinda oportunidades.

Durante su visita al programa Y ahora Sonsoles, lamentó que muchas intérpretes desaparezcan de la pantalla con la edad. Vega destacó la necesidad de crear personajes reales para mujeres maduras.