Pasapalabra vive su duelo más loco en La Pista con el twerking de Rosa y el pole dance de Candela Cruz

Manu y Rosa protagonizaron uno de los momentos más sorprendentes en La Pista. La canción de 2003 desconcertó a ambos hasta que Roberto Leal les dio una pista definitiva.

Tras resolver el enigma, Rosa sorprendió con un atrevido twerking mientras Candela Cruz llevó la energía al máximo con un pole dance improvisado. El público y el propio presentador de Pasapalabra no pudieron contener la risa.