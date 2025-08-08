Publicidad
Pasapalabra
Pasapalabra revela una inesperada conexión entre Damián Mollá y Rosa por sus raíces argentinas
Durante el programa, Damián Mollá sorprendió al público al compartir con Rosa un detalle personal: ambos tienen ascendencia argentina, lo que generó un ambiente de complicidad en el plató.
Rosa volvió a coincidir en Pasapalabra con Juan Ibáñez y Lidia Torrent, con quienes mostró gran sintonía. Sin embargo, fue Damián Mollá quien reveló una curiosidad que lo une a la concursante.
Ambos tienen raíces argentinas, como explicó durante las presentaciones. Roberto Leal destacó su conexión y Juan Ibáñez aprovechó para bromear sobre sus supuestos orígenes senegaleses y el secreto de Trancas y Barrancas.