Pasapalabra revela una inesperada conexión entre Damián Mollá y Rosa por sus raíces argentinas

Rosa volvió a coincidir en Pasapalabra con Juan Ibáñez y Lidia Torrent, con quienes mostró gran sintonía. Sin embargo, fue Damián Mollá quien reveló una curiosidad que lo une a la concursante.

Ambos tienen raíces argentinas, como explicó durante las presentaciones. Roberto Leal destacó su conexión y Juan Ibáñez aprovechó para bromear sobre sus supuestos orígenes senegaleses y el secreto de Trancas y Barrancas.