ARGUIÑANO
Pan casero de ajo, queso y orégano: la receta fácil de Arguiñano para triunfar en casa
Joseba Arguiñano propone un pan casero de ajo, queso y orégano con una elaboración sencilla y un resultado esponjoso y sabroso, ideal para acompañar cualquier comida.
El cocinero elabora en Cocina abierta de Karlos Arguiñano un pan casero aromatizado con ajo y orégano, al que añade queso para potenciar su sabor.
La receta combina ingredientes básicos y un proceso apto para preparar en casa.