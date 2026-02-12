Antena3
Receta de pan casero de ajo y queso con orégano, de Joseba Arguiñano

Pan casero de ajo, queso y orégano: la receta fácil de Arguiñano para triunfar en casa

Joseba Arguiñano propone un pan casero de ajo, queso y orégano con una elaboración sencilla y un resultado esponjoso y sabroso, ideal para acompañar cualquier comida.

El cocinero elabora en Cocina abierta de Karlos Arguiñano un pan casero aromatizado con ajo y orégano, al que añade queso para potenciar su sabor.

La receta combina ingredientes básicos y un proceso apto para preparar en casa.

