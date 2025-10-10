El padre del sobrino de Almeida, tras su detención: “Siempre fue contra el sistema”

El sobrino del alcalde de Madrid, de 23 años, ha ingresado en prisión preventiva tras ser acusado de un robo con violencia en una gasolinera. Su padre asegura que, aunque proviene de “una familia bien”, su hijo “siempre fue contra el sistema”. Explica que el día del suceso comieron juntos y percibió algo extraño en su comportamiento.

Asegura que el joven no pertenece a ninguna organización criminal y que la familia está muy afectada. Además, subraya que no mantienen una relación cercana con José Luis Martínez-Almeida y que incluso decidieron no acudir a su boda.