El Hormiguero
Pablo Motos sorprende en El Hormiguero al bailar salsa junto a Ester Expósito
La actriz madrileña, invitada para presentar su nueva película El Talento, contagió su pasión por la salsa a Pablo Motos en un divertido momento que conquistó al público.
Ester Expósito cerró su visita a El Hormiguero con una demostración de baile que desató la euforia en el plató. La actriz enseñó a Pablo Motos sus pasos de salsa favoritos.
El presentador se lanzó a la pista sin dudarlo, mostrando un sorprendente ritmo que arrancó aplausos. Una noche redonda para Ester, que promociona su papel de violonchelista en El Talento.