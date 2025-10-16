Publicidad
La Voz
Pablo López demuestra su ingenio en La Voz y conquista el ahorcado con humor
El coach malagueño arrasó en el juego del ahorcado tras las cámaras de La Voz, adivinando todos los títulos con rapidez, humor y un desparpajo que hizo reír a todo el equipo.
Pablo López volvió a brillar entre bastidores en La Voz con su espontaneidad y dominio del juego. En el reto del ahorcado, el artista malagueño adivinó todos los títulos sin titubear, desde ‘Tacones Rojos’ hasta ‘Grace Kelly’, dejando a sus compañeros sin palabras.
Entre risas, soltó una frase que se volvió viral: “A la cárcel vas a venir a robar”. Con su simpatía y rapidez mental, Pablo volvió a demostrar por qué es uno de los coaches más queridos del talent show.