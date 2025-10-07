Antena 3 LogoAntena3
Óscar Pereiro, irónico cuando le proponen cantar en La Pista: “Prefiero comprar el libro”

Pasapalabra

Óscar Pereiro evita cantar en Pasapalabra y bromea con el libro del programa

El exciclista ha debutado en el concurso con humor y ha preferido no arriesgar en La Pista, dejando claro que no quería hacer el ridículo cantando en directo.

Alberto Mendo
Óscar Pereiro se enfrentó a Pastora Vega en La Pista con una canción de 2013. Aunque Supremme pensó que podía saberla, él rechazó cantar: “El ridículo, tampoco”.

Sabiendo que el premio era el libro de Pasapalabra, ironizó: “Prefiero comprarlo”. Finalmente, Pastora acertó con ‘Feel this moment’ tras reconocer la voz de Christina Aguilera.

