UNA NUEVA VIDA
Orhan sorprende a la familia Korhan con compromiso y un bebé en camino
Orhan irrumpe en la mansión con Betül, anunciando su boda inminente y un embarazo que divide a la familia Korhan y desata tensiones internas.
Orhan llega con Betül para revelar no solo su compromiso, sino también que esperan un hijo juntos, una noticia que provoca incredulidad y enfado entre los Korhan. Hattuc y Ifakat expresan su rechazo y preocupación por las implicaciones familiares, intensificando el conflicto.
La revelación del embarazo empeora la recepción de la pareja, especialmente ante Ferit, que ve el anuncio como otra de las impulsivas decisiones de su padre. Betül enfrenta críticas directas por su relación con Orhan.