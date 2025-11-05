Orhan se hunde en la cárcel y rechaza la compasión de İfakat: “Nada de lo que hagáis servirá”

La visita de İfakat a la cárcel solo ha intensificado el sufrimiento de Orhan. Aunque ella le asegura que están haciendo todo lo posible para sacarlo, él se siente abandonado y sin fe. La rabia y la impotencia le hacen creer que todo está perdido.

Orhan reprocha a su padre y a su amante no haber movido lo suficiente por su libertad. Hundido en la desesperanza, rechaza la compasión de İfakat y se encierra en un muro de desconfianza y dolor que amenaza con consumirlo por completo.