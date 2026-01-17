Antena3
La divertida reacción de Nerea Barros tras fallar en el Una de Cuatro: “Se nota que me gusta el fútbol”

Pasapalabra

Nerea Barros provoca risas en Una de Cuatro tras confundir a Al Bano con un futbolista

La actriz ha protagonizado un divertido error en Pasapalabra al asignar al cantante una profesión y una nacionalidad distintas, reaccionando con humor ante su tropiezo en la prueba.

Alberto Mendo
Publicado:

Nerea Barros volvió a mostrar su espontaneidad en Pasapalabra. Tras escuchar las opciones dadas por Roberto Leal en la prueba Una de Cuatro, acertó la primera pero terminó convirtiendo a Al Bano en futbolista, incluso imaginándolo dentro de la selección española.

El error provocó la risa inmediata de Canco Rodríguez y contagió al presentador. Aun así, el equipo naranja liderado por Rosa sumó 26 segundos en la prueba, cerrando un momento tan cómico como inesperado.

