Nerea Barros provoca risas en Una de Cuatro tras confundir a Al Bano con un futbolista

Nerea Barros volvió a mostrar su espontaneidad en Pasapalabra. Tras escuchar las opciones dadas por Roberto Leal en la prueba Una de Cuatro, acertó la primera pero terminó convirtiendo a Al Bano en futbolista, incluso imaginándolo dentro de la selección española.

El error provocó la risa inmediata de Canco Rodríguez y contagió al presentador. Aun así, el equipo naranja liderado por Rosa sumó 26 segundos en la prueba, cerrando un momento tan cómico como inesperado.