Nerea Barros pierde el duelo en La Pista tras un malentendido con Roberto Leal
La actriz reconoció la canción desde el principio, pero una confusión con las palabras del presentador dejó el turno en manos de Unax Ugalde, que terminó llevándose la prueba.
El duelo entre Nerea Barros y Unax Ugalde en La Pista estuvo marcado por un malentendido. Aunque Nerea tarareaba 'La bomba' desde el inicio, no recordaba el título y tampoco acertaba la letra, mientras su compañero tampoco lograba resolverla.
La confusión llegó cuando Roberto Leal reformuló el título. Al no saber cuántas palabras iba a decir, Nerea le interrumpió y perdió el turno, dejando que Unax se llevara los dos segundos en juego. La actriz sumó así otra anécdota a su paso por Pasapalabra.