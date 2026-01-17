Nerea Barros pierde el duelo en La Pista tras un malentendido con Roberto Leal

El duelo entre Nerea Barros y Unax Ugalde en La Pista estuvo marcado por un malentendido. Aunque Nerea tarareaba 'La bomba' desde el inicio, no recordaba el título y tampoco acertaba la letra, mientras su compañero tampoco lograba resolverla.

La confusión llegó cuando Roberto Leal reformuló el título. Al no saber cuántas palabras iba a decir, Nerea le interrumpió y perdió el turno, dejando que Unax se llevara los dos segundos en juego. La actriz sumó así otra anécdota a su paso por Pasapalabra.